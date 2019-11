(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Il Real Madrid soffre, va sotto, poi rovescia il punteggio e s’impone 3-1 sulla Real Sociedad. La squadra di San Sebastian era passata in vantaggio con Jose al 2′, Benzema ha ristabilito la parità al 37′, Valverde ha portato avanti i ‘blancos’, che hanno chiuso i conti con il Pallone d’Oro in carica Modric. La squadra di Zinedine Zidane è tornata, grazie a questo successo, ad affiancare il Barcellona a quota 28 punti (in 13 partite) al comando della Liga e a +3 sull’Atletico Madrid. A 24 lunghezze c’è il Siviglia, che domani sera affronterà il Valladolid in trasferta. (ANSA).