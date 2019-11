CARACAS. – Caracas, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara e Deportivo Táchira saranno i protagonisti delle semifinali della Liguilla del Torneo Clausura.

Il programma inizierà, domenica alle 11:00, con il match Deportivo La Guaira – Deportivo Táchira che andrà in scena sul rettangolo verde dello stadio Olímpico della UCV.

Sono 23 i precedenti tra “andini” e “litoralensi” con un bilancio che favorisce i gialloneri con 12 vittorie contro le 8 degli arancioni. In tre occasioni hanno pareggiato.

In questa stagione si sono affrontati in due occasioni: il 7 aprile, durante il Torneo Apertura, nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal, quel giorno i gialloneri si sono imposti per 2 – 1 con reti di Edgar Pérez Greco e Lucas Gómez. Per gli ospiti la rete fu griffata da Francisco La Mantía.

Nel Torneo Clausura, il 29 settembre, sul campo dell’Olimpico ad avere la meglio sono stati gli andini: vittoria 0 – 1 con rete di Esli García.

Da quando é stata stabilita la formula della Liguilla si sono affrontati nel Torneo Apertura 2017 e Clausura 2018: in entrambi i casi si é qualificato il Deportivo La Guaira.

Nell’altra semifinale si affronteranno Deportivo Lara – Caracas, l’incontro si disputerà lunedì alle 16:00 nello stadio Metropolitano di Cabudare.

Deportivo Lara e Caracas hanno incrociato i loro destini in 30 occasioni, con uno score di 12 vittorie per i rojos del Ávila e 7 per i “crepuscolari”. Il segno “X” si é fatto presente nel tabellino finale in 11 occasioni.

In questa stagione, nel Torneo Apertura i capitolini si sono imposti per 0 – 1, mentre nel ritorno il Lara si é aggiudicato la vittoria (0- 3) a tavolino a causa degli scontri tra tifosi e la polizia.

Da quando é stata stabilita la formula della Liguilla, Deportivo Lara e Caracas si sono affrontati in due occasioni: Apertura 2018 e Clausura 2018. Nella prima occasione i capitolini hanno superato il turno con un globale di 5 – 1, mentre la seconda volta la squadra della ciudad musical de Venezuela ha avuto la meglio con un globale di 3 – 1.

(di Fioravante De Simone)