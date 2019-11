TORINO. – L’Inter travolge il Torino e tiene il passo della Juventus, riportandosi a -1 in classifica grazie a 3-0 rifilato ai granata. Miglior partenza di sempre in campionato per i nerazzurri, che sotto la pioggia battente, che ha messo in dubbio la partita fino all’ultimo facendola iniziare con 10′ di ritardo, hanno interpretato la partita alla perfezione, sfruttando il maggior tasso tecnico e fisico e gli errori degli uomini di Mazzarri.

Il Torino può comunque recriminare per l’infortunio che ha tolto di scena Belotti, costretto ad abbandonare il campo al 12′ per un colpo al fianco, per poi lasciare lo stadio per sottoporsi a esami. Infortunio ‘pareggiato’ dal problema al ginocchio di Barella al 42′, una tegola per Conte che potrebbe dover rinunciare a lungo al suo centrocampista.

A fine partita, mentre l’Inter si godeva i tre punti, la Maratona ha intonato cori di contestazione al presidente Cairo, al tecnico Mazzarri e ai calciatori: un momento difficile per i granata, questa sera a soli 5 punti dal terzultimo posto.

Già al 45′ il match era ampiamente indirizzato, sbloccato al 12′ dal ‘Toro’ Martinez a cui è seguito il raddoppio di De Vrij al 32′. Il gol di Lukaku nella ripresa, il decimo in nerazzurro per il belga, ha chiuso il match proiettando l’Inter al match di Champions League.

La prima brutta notizia per Mazzarri è arrivata dopo 5′: la caduta di Belotti dopo lo scontro di gioco con Skriniar ha messo ko il capitano granata. Con l’attaccante ancora in attesa del cambio, e Zaza pronto a subentrare, è arrivato il vantaggio nerazzurro: Vecino ha respinto di testa il rinvio di Sirigu, lanciando Martinez che dopo una sgroppata di 30 metri ha trafitto il portiere in diagonale.

Sotto nel punteggio e senza il capitano, il Torino ha faticato a trovare spazi: al 31′ Lukaku su cross di Brozovic ha costretto Sirigu al miracolo, ma sugli sviluppi dell’angolo la difesa granata è rimasta immobile, favorendo l’inserimento di De Vrij, perso da Meité, che da due passi ha raddoppiato di destro.

Inter che ha rischiato di dilagare quando al 42′ Ansaldi ha perso palla a centrocampo, Lukaku ha servito Barella che di destro ha impegnato severamente Sirigu. Sullo slancio è arrivato l’infortunio di Barella al ginocchio destro, costretto ad abbandonare il campo.

Nel recupero del primo tempo è toccato ad Handanovic salvare il risultato, volando di istinto su un intervento difensivo di Vecino per anticipare De Silvestri.

Nella ripresa Conte ha scelto Borja Valero per sostituire Barella, spostando lo spagnolo in regia e Brozovic in posizione di interno: al 10′, però, la partita l’ha chiusa Lukaku, lanciato da Brozovic. Il belga ha nascosto il pallone a Bremer infilando Sirigu con un bel diagonale, passato sotto le gambe del difensore brasiliano.

Con la Champions dietro l’angolo, l’Inter ha abbassato il ritmo, mentre il Torino si è reso pericoloso al 21′ con una punizione di Verdi deviata in angolo da Handanovic: troppo poco per evitare il ko e la contestazione della Maratona.