Maltempo: lunedì allerta rossa in E-R per passaggio piena Po

(ANSA) – BOLOGNA, 24 NOV – Anche in Emilia-Romagna saranno ore da ‘bollino rosso’ per il passaggio della piena del Po: Protezione civile e Arpae hanno emesso la nuova allerta per criticità elevata – dopo quella arancione per oggi – che scatta da mezzanotte e sarà in vigore per tutta la giornata di lunedì 25 novembre per il passaggio della piena del fiume nella pianura e bassa collina emiliana occidentale, nel Piacentino e nel Parmense. Sono attesi livelli di piena superiori alla soglia ‘3’ in particolare nella seconda parte della giornata di lunedì. Viene poi estesa anche a lunedì l’allerta arancione nella pianura emiliana centrale sia per il transito della piena del Po, con livelli previsti superiori alla soglia ‘2’, sia per i restanti corsi d’acqua. Stessa criticità ‘moderata’ segnalata per domani anche su pianura emiliana orientale e costa ferrarese.(ANSA).