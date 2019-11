Lega: Salvini, questo è un governo ‘tasse e manette’

(ANSA) – RIMINI, 24 NOV – “Io guardo a quello che stiamo costruendo noi. Stiamo preparando in tutte le regioni italiane una giornata, quella di sabato 14 dicembre, per spiegare la nostra idea di Italia, di sviluppo, di taglio delle tasse, di taglio della burocrazia. Il contrario di quello che questo governo tasse e manette sta facendo. Poi i litigi quotidiani di Pd e Cinquestelle ci interessano molto poco”. Così Matteo Salvini a margine di Cosmosenior a Rimini, commentando la volontà del Movimento 5 Stelle di correre da solo alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.