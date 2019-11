(ANSA) – ROMA, 24 NOV – “Il nostro è un ruolo di anticorpi. Siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Così Mattia Santori, portavoce del movimento delle Sardine in collegamento con ‘Mezz’ora in più’ in onda su Rai3, spiegando che questo è accaduto come reazione legata al territorio bolognese, dove sono andati in piazza per la prima volta. “Lì ci siamo sentiti invasi da un discorso politico basato su aggressività, sceneggiate e falsità”, ha detto aggiungendo che ora a Bologna si è creato un quartier generale di 20 persone che stanno lavorando per riempire le piazze di persone reali, di un territorio vero che esprime un’alternativa rispetto al pensiero unico dominante del populismo”.