Brescia: Grosso, Balotelli si metta a servizio squadra

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Anche assente, Balotelli resta protagonista, e il provvedimento di Grosso ha tenuto banco anche nel dopo partita all’Olimpico. “Con lui ci ho parlato all’inizio. Io sono l’allenatore di una squadra e Mario può essere protagonista se alla base ha la voglia, la determinazione e l’entusiasmo di voler mettere a disposizione dei compagni tutte le altre caratteristiche che lui ha sempre fatto fatica ad utilizzare. Se lui c’è o non c’è lo decido io dopo che lo ha deciso lui – spiega Grosso -. Nella prima partita c’è stato, poi abbiamo avuto dieci giorni per allenarci. Lui sa di avere le qualità per fare bene però quando sei in fondo alla classifica come noi c’è bisogno di tante cose, non solo quelle di un giocatore che sa fare gol e tirare forte in porta quando riesce a ricevere il pallone. Se non si mette a disposizione, la squadra fa fatica a sorreggerlo”. (ANSA).