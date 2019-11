Venezia-Mestre, separatisti espongono lenzuola bianche

(ANSA) – VENEZIA, 24 NOV – Lenzuola bianche sono state esposte a Venezia alle finestre e ai balconi di alcuni palazzi dai rappresentanti dei separatisti nel prossimo referendum sulla divisione tra la città storica e la terraferma (l’1 dicembre). Un gesto di protesta contro la “censura subita” – spiega la piattaforma +Mestre + Venezia – il 21 novembre scorso, Festa della Madonna della Salute, quando alcuni drappi del comitato ‘Si’ al referendum per l’autonomia’ erano stati fatti rimuovere dalla polizia municipale perché esposti senza la preventiva autorizzazione del Comune. “Una censura inaccettabile – sottolineano i separatisti – per una consultazione referendaria in un paese democratico. Abitanti delle due città – conclude il comitato – hanno quindi deciso di protestare contro questa grave limitazione del diritto di parola esponendo lenzuola bianche a finestre e balconi”.