Serie A: campo impraticabile, Lecce-Cagliari rinviata

(ANSA) – LECCE, 24 NOV – Rinviata Lecce-Cagliari, posticipo della domenica sera della 13/a giornata di serie A. Un nubifragio sul capoluogo salentino ha reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio di Via del mare e l’arbitro Mariani, dopo una serie di sopralluoghi per verificare le condizioni, ha deciso alla fine di non fa disputare l’incontro. Al terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani, Lucioni e Nainggolan, e verificato che il pallone rimbalzava con difficoltà, soprattutto nelle due aree di rigore, si è deciso per il rinvio definitivo. La pioggia incessante che è caduta su Lecce già dal primissimo pomeriggio aveva fatto presagire che la gara potesse saltare. L’incontro, fa sapere la Lega serie A, verrà disputato domani alle 15. (ANSA).