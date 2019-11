(ANSA) – PARIGI, 25 NOV – Assistenza psicologica per gli aggressori, introduzione del concetto di ‘potere di influenza’ nel codice penale, rafforzamento del numero di emergenza 3919: il premier francese, Edouard Philippe, ha presentato oggi il nuovo piano della Francia per combattere i femminicidi, con l’obiettivo di suscitare una sorta di “elettroshock” giuridico contro questo flagello che continua a segnare duramente il Paese. I finanziamenti “ci sono”, e sono “massicci”, ha assicurato il braccio destro di Emmanuel Macron, confermando lo stanziamento di 360 milioni di euro per la lotta contro le violenze perpetrate sulle donne, “in un anno”. Accompagnato da diversi ministri, il premier ha presentato o confermato un totale di circa trenta misure già anticipate nelle settimane scorse. Secondo un conteggio realizzato dalla stampa transalpina, da inizio 2019, sono almeno 117 le donne uccise dal loro compagno od ex compagno in Francia.