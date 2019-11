(ANSAmed) – ZAGABRIA, 25 NOV – In Croazia circa trentamila persone, in maggioranza insegnanti e docenti delle scuole elementari e medie, hanno protestato oggi sulla piazza principale di Zagabria, al culmine dello sciopero del settore dell’istruzione pubblica che dura da un mese e mezzo per chiedere un aumento sostanziale dei salari. La manifestazione di protesta, organizzata dai sindacati con lo slogan “La Croazia può fare meglio”, è tra le più riuscite nel Paese balcanico negli ultimi dieci anni, avendo ottenuto un’adesione massiccia dei dipendenti delle scuole e un forte appoggio di una ampia parte della società croata e della stampa. Fino a lunedì scorso lo sciopero era circolare, con interruzioni del lavoro giornaliere in una parte delle regioni, mentre la maggioranza delle scuole restava aperta in modo regolare. Dopo l’approvazione di una legge di bilancio per il 2020 che non ha accolto le loro richieste, la settimana scorsa i sindacati hanno inasprito la protesta proclamando uno sciopero ad oltranza in tutto il Paese.