(ANSA) – ISTANBUL, 25 NOV – Migliaia di sostenitori del governo iraniano sono scesi in strada oggi a Teheran per denunciare i “disordini” scoppiati 10 giorni fa nell’ambito delle proteste per il rincaro della benzina. Sventolando bandiere della Repubblica islamica e cartelli su cui si leggeva “Morte all’America”, i dimostranti hanno sfilato fino alla centrale piazza Enghelab (Rivoluzione) della capitale, dove si sono tenuti alcuni comizi. Lo riporta la tv statale iraniana mostrando le immagini dei cortei, in cui sono apparsi anche ritratti della Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, che era invece finito nel mirino dei manifestanti anti-governativi nei giorni scorsi.