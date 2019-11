India: volano gli affitti dei negozi nel cuore di New Delhi

(ANSA) – NEW DELHI, 25 NOV – Il Khan Market, la nota zona commerciale nel cuore di Delhi è stato collocato al ventesimo posto nell’elenco globale delle aree commerciali per il costo dell’affitto dei negozi al metro quadro. Secondo una analisi della Cushman&Wakefield, citata oggi dal quotidiano The Hindustan Times, uno spazio commerciale nella Montenapoleone della capitale indiana, meta preferita da stranieri e dalla high society indiana, costa in media più di 220 euro al metro quadro l’anno. Il Khan Market, dove si trovano abbigliamento, accessori, cibi e primizie da tutto il mondo, e le tre delle più note librerie della città, è una delle aree di Delhi coinvolta dal fenomeno di gentrificazione che ha seguito il boom economico indiano. Il mercato venne aperto nel 1951, e le botteghe furono assegnate agli immigrati dal Pakistan come risarcimento per le terre perse con la Partizione: le caffetterie e i ristoranti che oggi si trovano ai piani superiori erano gli appartamenti delle famiglie dei venditori.