(ANSA) – LECCE, 25 NOV – Finale di partita incandescente a Lecce, con tre giocatori espulsi nel giro di pochi minuti. Il cagliaritano Farias, che ha ‘parato’ in area un tiro di un giocatore leccese è stato espulso dall’arbitro. Dopo il calcio di rigore realizzato da Lapadula, il portiere ospite Olsen e l’attaccante leccese sono venuti alle mani e sono stati puniti entrambi col cartellino rosso. Il gioco, sul 2-1 per i sardi, è ripreso con il Lecce in dieci e il Cagliari in nove (ANSA).