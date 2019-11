Von der Leyen, Von der Leyen, credo che avremo maggioranza

(ANSA) – STRASBURGO, 25 NOV – “Non vediamo l’ora che arrivi mercoledì, ogni cosa è al suo posto, il rinvio di quattro settimane ci è servito per lavorare duro, siamo pronti per partire e l’Europa è pronta, quindi andiamo a lavorare, questo è il messaggio più importante”. Così la presidente eletta Ursula von der Leyen in vista del voto sulla sua Commissione mercoledì al Parlamento Ue. Von der Leyen si è detta “fiduciosa” di ottenere una maggioranza al voto, ricordando il “processo costruttivo e buono delle audizioni” dei commissari. “Così funziona la democrazia”, ha aggiunto.