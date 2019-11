Calcio: Fiorentina; Barone,Chiesa? Per contratto c’è tempo

(ANSA) – MILANO, 25 NOV – ”Ci aspettiamo qualcosa in più da tutta la squadra non solo dall’allenatore. Non stiamo passando un momento positivo, in particolare con il Cagliari e la partita di ieri che non è stata brillante. La conferma di Montella è stata una scelta fatta durante l’estate, una scelta di stabilità e tranquillità per lo spogliatoio. Si continua su quella strada. Gode della nostra fiducia”: Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, parla così della situazione della squadra viola decima in classifica e reduce dalla sconfitta contro il Verona. ”Tra squalificati come Pulgar e Castrovilli, e infortuni come Chiesa, sono momenti particolari per la Fiorentina – continua Barone -. Chi non giocava ha avuto l’opportunità ma purtroppo è stata una partita non bella e non positiva”. Il direttore generale chiarisce anche la posizione di Chiesa e del suo futuro: ”E’ un giocatore della Fiorentina, sotto contratto. Ha avuto un problema muscolare, si è riscaldato poi ha risentito quel dolore che ha da un po’ di tempo da quando è tornato dalla Nazionale. Speriamo nei prossimi giorni di recuperarlo per la partita contro il Lecce. Il rinnovo di contratto? C’è tempo, ha altri due anni e non è la nostra preoccupazione. E’ un giocatore che dobbiamo far giocare a calcio, è bravo, e non concentrarsi sul contratto”. (ANSA).