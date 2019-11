(ANSA) – ANCONA, 25 NOV – Un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito dopo avere sfondato un tetto in plexiglas e un volo di 8-10 metri nel centro commerciale Auchan alla periferia di Ancona. Il ragazzino, originario di Falconara, era con tre coetanei e con un maggiorenne. Sarebbe sfuggito alla sorveglianza dell’adulto e si sarebbe messo a saltare sulla parte del tetto in plexiglas, che si trova in un’area transennata, non accessibile al pubblico. Il plexiglas ha ceduto e il 12enne è finito a terra nella galleria principale del centro commerciale, vicino alle casse, dopo avere sfondato le grate sottostanti il soffitto. Sul luogo sono intervenuti il 118, le volanti della Questura di Ancona, i vigili del fuoco. L’adolescente, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torette, ha una frattura al femore. E’ stato poi tarsferito all’ospedale pediatrico Salesi. Al momento la polizia non ha formulato ipotesi di reato, ma domani manderà un’informativa alla Procura di Ancona, che valuterà se aprire un fascicolo di indagine.