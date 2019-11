(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Nelle sedi di Komen Italia e da quest’anno anche online, su https://shop.komen.it/ sono disponibili i regali di Natale solidali per dare un sostegno alla prevenzione del tumore al seno. Prodotti artigianali realizzati da volontarie e donne che stanno combattando contro la malattia. Scegliere i regali solidali di Komen Italia significa sostenere concretamente i progetti per la tutela della salute femminile come la ‘Carovana della Prevenzione’ che offre esami diagnostici per i tumori del seno e i tumori ginecologici a donne che non riescono, per ragioni socio-economiche, a prendersi cura di sé. Creata a Roma, Komen Italia è in prima linea nella lotta ai tumori del seno ed attiva in 6 regioni italiane operando in collaborazione con una vasta rete di Associazioni “amiche” in oltre 100 città in tutta Italia. Può contare su una rete di volontari e numerosi testimonial che supportano l’Associazione con impegno e passione fra cui Maria Grazia Cucinotta, Rosanna Banfi e l’imprenditrice Maria Vittoria Cusumano