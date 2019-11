CARACAS. – Si sono giocate le gare di andata delle semifinali della Liguilla del Torneo Clausura 2019. Vincono Caracas e Deportivo La Guaira che superano (1-0) rispettivamente al Deportivo Lara (nel Metropolitano di Cabudare) e Deportivo Táchira (nello stadio Olímpico).

I “rojos del Ávila” espugnano la denominata “ciudad musical de Venezuela” con una rete del difensore Rosmel Villanueva dopo sette minuti di gioco. L’azione del gol nasce grazie ad una punizione battuta alla perfezione da Contreras dalla fascia sinistra e che Villanueva é riuscito a deviare con il ginocchio sinistro in area.

Nel primo tempo il Caracas ha schiacciato nella sua area il Deportivo Lara, ma al 33esimo nell’unica azione dei “barquisimetani” il portierone dei capitolini, Alain Baroja ha deviato una palla nell’area piccola di Vargas.

Nella ripresa, il Lara nella ripresa scende in campo con il piede sull’acceleratore a caccia del gol dell’1-1, ma il portiere Baroja si é fatto trovare sempre pronto ad impedire la rete del pari almeno in tre occasioni.

La gara di ritorno é in programma giovedì alle 15:30 sul campo dello stadio Olímpico.

Nell’altra semifinale il Deportivo La Guaira ha superato per 1 – 0 il Deportivo Táchira. Nella sfida andata in scena alle falde dell’Ávila, sembrava che il risultato finale sarebbe stato lo 0 – 0, ma al 90esimo un tiro dal limite dell’area di Arles Flores l’ha sbloccato in favore degli arancioni.

La sfera si é prima stampata sul palo destro del portiere Beyker Velásquez, ma sul rimpallo é rimbalzata sulla nuca dell’estremo difensore dei gialloneri finendo la sua corsa dentro i tre pali.

Prima del gol, Velásquez era stato il migliore in campo affogando il grido del gol al paraguaiano Víctor Aquino, Charlis Ortíz e Johan Cumana. La gara di ritorno é in programma, mercoledì alle 16:00 nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal.

(di Fioravante De Simone)