CARACAS – La ginnastica é uno sport che ha mosso i suoi primi passi in gare ufficiali ad inizio anni ’80. Negli ultimi sei cicli olimpici questo sport ha avuto due degne rappresentanti del Venezuela: prima Arlen Lovera (che ha partecipato ai Giochi Olimpici Sydney 2000) e poi Jessica López (con tre presenze ai giochi dei cinque cerchi).

La López, attualmente é negli Stati Uniti dove si sta preparando a partecipare alla Coppa del Mondo che si disputerà a Milwaukee nel mese di Marzo 2020. La kermesse iridata servirá anche come qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. “Darò il meglio di me per qualificarmi per i giochi a cinque cerchi”.

La campionessa nata il 22 gennaio 1986 a Caracas, ha esordito nei giochi olimpici nel 2008 a Pechino, poi ha partecipato anche a Londra 2012 e Rio 2016.

La 33enne, oltre ai Giochi Olimpici, ha nel suo curriculum personale partecipazioni a Giochi Panamericani, Giochi Centroamericani e dei Caraibi e Giochi Sudamericani dove ha vinto 25 medaglie suddivise nel seguente modo: 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi.

Recentemente ha visitato la “terra di Bolívar” per assistere al battesimo del palasport dove si allenerà la nazionale venezuelana di ginnastica. Il recinto sportivo, sito nella sede dell’Instituto Nacional de Deportes, si chiamerà proprio Jessica López.

“Dopo i Giochi di Rio 2016, ero un po’ stanca, venivo da tre cicli olimpici consecutivi e dovevo tirare un po’ il fiato. Devo confessare che continuare é una sfida: spero di arrivare fino in fondo. Io darò il meglio di me” – ha confessato la López in un comunicato stampa, aggiungendo – “Sto preparandomi per essere al top nell’evento che si svolgerà negli Stati Uniti l’anno venturo. Tutto a base di strategie e tanta preparazione atletica”.

Nel 2004, la “caraqueña” aveva sfiorato la qualificazione verso Atene 2004, poi centrata nel 2008 quando chiuse al 43esimo posto; poi nel 2012 a Londra si piazzò con il 18esimo posto e nel nel 2016 a Rio ha chiuso al settimo posto portando a casa un diploma olímpico.

