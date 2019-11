Anarchici: fabbricazione e detenzione esplosivo,un arrestato

(ANSA) – TORINO, 26 NOV – La Digos di Torino ha arrestato, su ordine di custodia cautelare in carcere, un 40enne anarchico ritenuto responsabile di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo. Il provvedimento in seguito all’operazione ‘Scintilla’ dello scorso febbraio, quando vennero arrestati sei anarchici dell’Asilo occupato di via Alessandria accusati, a vario titolo, di associazione sovversiva, istigazione a delinquere, detenzione, fabbricazione e porto, in luogo pubblico, di ordigni esplosivi. Gli investigatori della Digos ritengono il gruppo responsabile di 21 attentati in diverse città italiane. Il 40enne, arrestato questa mattina con la collaborazione della Digos di Verona, sarebbe “l’esperto degli ordigni”.(ANSA).