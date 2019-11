Maltempo: massi sulla strada, chiusa statale nord Sardegna

(ANSA) – SASSARI, 26 NOV – Anche se ha smesso di piovere si contano altri disagi sulle strade a causa dei nubifragi che si sono abbattuti nel nord Sardegna. Un tratto della strada statale 597 “Del Logudoro” è provvisoriamente chiuso dal km 2,000 al km 5,000, nel territorio di Codrongianos, in provincia di Sassari, a causa della caduta di massi sulla carreggiata. Le deviazioni avvengono sulla strada statale 729 “Sassari Olbia”. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale. Nel frattempo resta sempre chiusa la complanare della statale 131, allagata da ieri vicino a Florinas, e anche il tratto della ferrovia vicino a Scala di Giocca, entrambi nel Sassarese.