(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Nemmeno il tempo di salutare il 2019 che l’European Tour di golf si “tuffa” senza soste nel 2020. In Sudafrica va in scena infatti l’Alfred Dunhill Championship (28 novembre-1 dicembre), primo torneo (visto anche lo slittamento dell’Hong Kong Open) della nuova stagione del massimo circuito continentale. A Malelane l’Italia sarà rappresentata in campo da Edoardo Molinari, Renato Paratore, Lorenzo Gagli e la “new entry” Francesco Laporta. Nella sua seconda casa, “Lapo”, vincitore della Road To Mallorca, l’ordine di merito del Challenge Tour, sogna il colpo grosso in una rassegna che vedrà in gara pochi big. Tra i favoriti i player sudafricani che, dal 1995 (anno della prima edizione), hanno vinto il torneo per 11 volte (ci cui sei consecutive tra il 2011 e il 2017). Dall’ex numero 1 al mondo Ernie Els (capitano del Team Internazionale alla Presidents Cup di Melbourne, 12-15 dicembre), vincitore della rassegna inaugurale, a Brandon Stone, campione nel 2017. Senza dimenticare Branden Grace, Charl Schwartzel (quattro successi nel torneo), Zander Lombard e Christiaan Bezuidenhout. Mentre sarà assente l’americano David Lipsky, vincitore a sorpresa nel 2018. Torna sul green il britannico Eddie Pepperell. Dopo il disastro nel Turkish Open (cinque palline spedite in acqua e ritiro anzitempo dalla competizione) l’inglese è chiamato al riscatto. In un evento che si giocherà sul Leopard Creek Country Club. Progettato dalla leggenda Gary Player e situato vicino al Kruger National Park, è considerato uno dei campi più belli del circuito. La buca 13 (par 5) costeggia il Crocodile River e da lì si possono ammirare ippopotami, coccodrilli, bufali ed elefanti. Attesa anche per l’emergente Adrian Meronk, primo giocatore polacco a guadagnare la “carta” completa per giocare sull’European Tour. Il montepremi è di 1.500.000 euro. (ANSA).