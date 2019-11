(ANSA) – TARANTO, 26 NOV – Ha attraccato al molo san Cataldo del porto di Taranto la nave della ong spagnola Open Arms dalla quale stanno per sbarcare i 62 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel tratto di mare fra Italia e Libia. Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore dal capo missione Riccardo Gatti, a bordo ci sarebbero 26 minori di cui 24 non accompagnati, un giovane avrebbe ferite d’arma da fuoco e ci sarebbero persone con forti ustioni. Inizialmente erano 73 le persone a bordo della nave, ma 11 migranti domenica scorsa sono stati trasferiti ad Augusta. Si tratta di bambini con le famiglie e alcuni feriti. A Taranto si è attivata la macchina dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura e dal Comune con in supporto del 118, della Croce Rossa, delle forze dell’ordine, della Capitaneria di porto, della Polizia locale e delle associazioni di volontariato. I migranti, dopo le cure mediche e l’identificazione all’hotspot, saranno suddivisi in base al preaccordo de La Valletta.