(ANSA) – LA VALLETTA, 26 NOV – Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese, dovrà essere interrogato dalla polizia in merito al caso Caruana e stamani ha presentato le dimissioni, al termine di oltre due anni di resistenza contro le richieste in tal senso da parte della famiglia della giornalista e dei partiti di opposizione. Lo riferiscono i siti del Times of Malta e del Malta Independent.