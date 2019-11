(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Salta l’emendamento della Lega alla manovra per ripristinare lo scudo penale per l’ex Ilva: la commissione Bilancio del Senato ha infatti giudicato inammissibile la proposta a prima firma di Matteo Salvini. “Vergogna, il governo è in fuga”, scrive subito dopo la decisione il leader leghista che accusa “Conte e Renzi” di fare “solo chiacchiere” e dire “bugie. Lasciano senza lavoro – aggiunge – migliaia di lavoratori e condannano l’Italia a rinunciare a una produzione fondamentale per ogni paese industrializzato”.