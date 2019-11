(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Quello di ieri sera a Bologna è stato un bel momento di confronto. Sappiamo bene che la strada è in salita, ma il MoVimento 5 Stelle va avanti sempre a testa alta. Abbiamo discusso delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, concentrandoci su temi e obiettivi da raggiungere. Questo è quello che conta. La fanta-politica e il calcio mercato lasciamolo agli altri, ai troppi commentatori che ogni giorno provano a metterci l’uno contro gli altri”. Lo afferma su facebook Luigi Di Maio. “Noi siamo qua, uniti e compatti. È vero, tra di noi su alcune cose possiamo anche pensarla con sfumature diverse, ma la visione di futuro è sempre la stessa e uguale per ogni singolo portavoce del MoVimento. Una visione di cambiamento che ci contraddistingue da quelle forze politiche che hanno sempre agito per interessi di partito. Ma noi siamo diversi e in questi mesi lo stiamo dimostrando con i fatti”.