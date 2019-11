(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Primi vagiti per Rally Italia Talent dream, una nuova quanto unica e concreta iniziativa per i giovani nei rally. L’obiettivo è quello di valorizzare i giovani e permettere loro di correre indipendentemente dal “portafoglio” con una sorta di Borsa di Studio e naturalmente creare un vivaio di giovani promettenti da introdurre nel mondo dei rally con lo slogan #rallypertutti. Nella 7^ edizione 2020 di Rally Italia Talent, fermo restando come sempre le gare premio gratuite per i vincitori delle Categorie (Under 23. Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati), sarà istituito un ulteriore premio davvero speciale: RALLY ITALIA TALENT DREAM. Per la prima edizione del 2020 sarà riservato solo agli Under 23, quindi dai 18 anni compiuti ai 24 anni non ancora compiuti. Sarà un’iniziativa diretta di Rally Italia Talent, unica nel panorama nazionale, che prevederà la partecipazione gratuita a 6 gare dei Campionati Italiani valide anche per i Trofei Suzuki, con una vettura Suzuki Swift RS di proprietà con iscrizioni, trasporto, assistenza, gomme, benzina, rialzi, Kasko senza franchigia, il tutto a carico di Rally Italia Talent. Chi risulterà vincitore sarà seguito passo per passo con corsi di formazione pre gara e assistenza in gara dagli Esaminatori di Rally Italia Talent. Il costo ? 65 euro, cioè l’iscrizione a Rally Italia Talent. Come partecipare? Sarà sufficiente iscriversi nella Categoria Under 23, come richiesto dal form d’iscrizione online e si parteciperà sia al tradizionale Rally Italia Talent che a Rally Italia Talent Dream. Superate Selezioni e Semifinale, il vincitore di Rally Italia Talent Dream sarà individuato nel corso della Finale di Rally Italia Talent 2020 mediante Prove cronometrate sia con le vetture Swift Sport di serie che con la Suzuki RS con la quale poi saranno disputate le gare premio unitamente alla valutazione degli Esaminatori. Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Rally Italia Talent 2020. (ANSA).