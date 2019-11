Colombia: morto Dilan, il giovane simbolo delle proteste

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – È diventato un simbolo delle proteste in Colombia contro il presidente Ivan Duque. Non ce l’ha fatta, Dilan Cruz, 18 anni, che dopo essere stato colpito alla testa sabato da un oggetto sparato dalla polizia antisommossa (Esmad) mentre manifestava a Bogotà, è morto ieri all’ospedale di San Ignacio della capitale, dove era stato ricoverato. Secondo quanto raccontato dal quotidiano El Tiempo, Dilan era arrivato in ospedale in condizioni critiche, dopo due arresti cardiorespiratori e con una ferita penetrante in testa che limitava gravemente le sue funzioni e ha richiesto il ricovero nell’unità di terapia intensiva. “Con rammarico informiamo che, nonostante l’attenzione prestata in questi giorni nella nostra unità di terapia intensiva, Dilan Cruz, a causa del suo stato clinico, è morto. I nostri sentimenti di condoglianze alla sua famiglia e alle persone a lui vicine”, ha annunciato l’ospedale in una nota. Il giovane avrebbe dovuto ricevere il diploma di scuola superiore ieri presso l’istituto Ricaurte, di Bogotà.