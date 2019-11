Ancora scontri a Baghdad, un manifestante ucciso e 21 feriti

(ANSA) – BAGHDAD, 26 NOV – Continuano le protesta a Baghdad dove oggi un manifestante è rimasto ucciso altri 21 feriti in scontri con le forze dell’ordine. Stando a fonti ufficiali e ospedaliere, che parlano in condizione di anonimato, l’uomo è morto dopo essere stato colpito da un proiettile di gomma esploso dalle forze di sicurezza lungo Rasheed Street, nei pressi del ponte di Ahrar. Le fonti affermano che gli scontri sono in corso sul ponte Ahrar, che conduce alla zona della città dove sorgono alcune sedi istituzionali, obiettivo dei manifestanti, in piazza dai primi di ottobre. In circa due mesi di proteste e repressione sono state uccise in Iraq più di 330 persone e circa 15mila sono i feriti. La tensione rimane alta anche nelle regioni del sud del paese in rivolta: si registrano anche oggi strade bloccate e scontri tra manifestanti e polizia nelle città di Nasiriya, Najaf, Karbala.