(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Il post pubblicato sul proprio account di Instagram da Zlatan Ibrahimovic ha provocato un terremoto mediatico, con voci, conferme e smentite che hanno cominciato a rincorrersi freneticamente da una parte all’altra del mondo. L’attaccante svedese ha pubblicato in bella mostra la maglia dell’Hammarby Fc, la società polisportiva svedese con sede a Stoccolma, con la scritta Ibrahimovic sotto lo sponsor commerciale del club. In realtà lo svedese, con il post su Instagram, farebbe riferimento a un’iniziativa commerciale che coinvolgerebbe in futuro la famiglia di Zlatan, che è nel mirino di almeno un paio di club italiani, Bologna e Milan, dopo che il Tottenham – per bocca del neoallenatore José Mourinho – si è defilato. A questo va aggiunto che la Anschulz Entertainment Group (AEG) – società che detiene il pacchetto azionario dei Los Angeles Galaxy – è proprietaria di una quota di minoranza dell’Hammarby Fc. La vicenda, dunque, sembra destinata a non avere un seguito, fermo restando che in futuro Ibra potrebbe avere comunque un ruolo nel club svedese, ma con dirigente. (ANSA).