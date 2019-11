Usa: nuovo incendio in California minaccia abitazioni

(ANSA) – NEW YORK, 26 NOV – La tregua degli incendi in California è durata poco. Un nuovo incendio minaccia le abitazioni nella contea di Santa Monica. Secondo quanto riferiscono i media americani quello che è stato ribattezzato ‘Cave Fire’ ha già distrutto oltre 1600 ettari di terreno e le fiamme, alimentate da forti venti si stanno avvicinando alle zone residenziali dove, tra le altre, ci sono anche numerose ville di vip. La contea di Santa Barbara ha dichiarato lo stato di emergenza. Il rogo minaccia anche la rete elettrica sebbene al momento soltanto poche decine di utenti siano rimasti al buio. Negli ultimi mesi, come misura preventiva, alcune società elettriche hanno costretto la popolazione deliberatamente a black out per evitare ulteriori incendi.