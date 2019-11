Conte accelera sulla prescrizione. Barricate Pd: “Così non va”

ROMA. – Sale alle stelle la tensione nella maggioranza sulla riforma della giustizia, in particolare sulla prescrizione, con Luigi Di Maio che insiste ad inserire la questione nel rinnovo del patto di governo. Il Pd alza il muro anche se il capo politico del M5s aggiunge pure una nuova tessera nel “puzzle” delle misure per rilanciare l’azione del governo giallo-rosa.

Nel giorno in cui scattano le perquisizioni sui finanziatori di Open, l’ex fondazione di Matteo Renzi, il leader pentastellato inserisce un altro tema caldo nell’agenda delle cose da fare: una Commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti. Un vecchio cavallo di battaglia del Movimento.

“Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio. Si chiami patto, contratto, accordo, l’importante è che ci siano i contenuti. Questo Governo durerà tre anni, se le forze politiche di Governo saranno compatte”, è l’avvertimento che lancia il capo del M5s.

Anche su questa questione, come sulla prescrizione, il premier Giuseppe Conte, non si oppone: “Il Parlamento è sovrano”, afferma il premier. A fare la sintesi delle questioni spinose che allertano la maggioranza ci pensa poi il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci: “Di Maio si tolga dalla testa l’idea che sia il M5s a dettare l’agenda dei provvedimenti del governo e che il Pd si limiti solo a votarli”.

Sulla prescrizione ad esempio, “è fondamentale garantire tempi certi e brevi per la durata dei processi” ribadisce il dem. Proprio per questo al Pd non è neppure piaciuto il nuovo endorsement del premier sulla prescrizione (“per me è giusto che ci sia, è il segnale che in Italia le verifiche giudiziarie si completano con assoluzione o condanna”) per quanto attenuato dalla fiducia espressa sull’accordo per la riforma e sulla necessità di mettere a punto “garantire un sistema di garanzie adeguate per assicurare il vincolo costituzionale della durata ragionevole dei processi”.

Nè sono rassicurati dalle parole del Ministro Alfonso Bonafede che sulla durata dei processi rilancia: “Se questo è l’obiettivo di tutti portiamolo avanti”. Al premier risponde infatti l’ex guardasigilli e vicesegretario del Pd, Andrea Orlando: “Sono assolutamente d’accordo con Conte” quando dice che per la prescrizione “il problema è trovare un bilanciamento nell’ambito del processo. Al momento, però, le soluzioni prospettate non sono adeguate” puntualizza.

Proprio Orlando è stato notato parlare con l’azzurro Enrico Costa, firmatario di una proposta di legge contro la prescrizione. Che avverte: “Conte e Bonafede ribadiscono che il blocca-prescrizione entrerà in vigore il 1 gennaio 2020 e non ci saranno rinvii. A questo punto il Pd, che ha alzato le barricate, rischia di perdere la faccia. Giovedì la conferenza dei capigruppo esaminerà la richiesta di Forza Italia di far approdare con urgenza in aula la nostra proposta di legge” contro il blocca-prescrizione: “è richiesta l’unanimità, che ovviamente non ci sarà. Allora sarà l’aula a votare, probabilmente la prossima settimana”.

E mentre si alza il tifo dell’opposizione che si unisce alle proteste del Pd sulla prescrizione, Di Maio finisce anche nel mirino di Italia Viva per la richiesta di istituire una commissione sul finanziamento ai partiti. “Noi siamo molto disponibili a una Commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, alle fondazioni e anche alle Srl collegate a qualche movimento” attacca, alludendo a Rousseau, il deputato di Iv Luciano Nobili che continua: “Vogliamo sapere tutto di tutto, comprese le collaborazioni o consulenze con società pubbliche italiane, europee o cinesi, ad esempio”.

(Di Francesca Chiri/ANSA)