Champions: Paratici, Ronaldo per noi è un episodio passato

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Ronaldo? Per noi è un episodio passato. Il fatto che un giocatore si arrabbi per una sostituzione è anche un segnale positivo, perché vuol dire che Ronaldo, dopo tutti i titoli che ha vinto, individuali e di squadra, ha ancora questa voglia di fare e di vincere, e questa è una cosa positiva, siamo tutti molto tranquilli e sereni. Andiamo avanti, pensando a questa partita molto importante”. Così Fabio Paratici a Sky Sport, a proposito del caso Ronaldo. Sarri ieri ha detto: “Prima mi davano del talebano e adesso che adatto il gioco ai giocatori, mi criticano ugualmente”. Dove sta la verità? Sono pienamente d’accordo con Sarri – spiega Paratici – sul fatto che ci vorrebbe un pochino più di coerenza, sia con gli allenatori che con i club. I club, quando hanno troppi calciatori, ne hanno troppi, e quando hai 11 titolari e basta, servono più calciatori. Bisognerebbe avere un po’ più di equilibrio, anche con gli allenatori, perché fanno un lavoro difficilissimo: sono d’accordo con Sarri sul fatto che lui ha un’idea di gioco, ma nello stesso tempo non può forzare la mano, perché si deve adattare”. (ANSA).