La ripresa del campionato italiano certifica il dominio di Juve e Inter in una serie A sempre più spaccata. Dietro di loro c’è il vuoto e l’unica che prova a tenere il passo è la Lazio di Inzaghi e Immobile al quinto successo consecutio.

Nella giornata in cui si celebrano giovani di grandi speranze come Dejan Kulusevki e Nicolò Zaniolo, la vetrina va di diritto anche ad un giocatore ritrovato. Jack Bonaventura torna al gol dopo 412 giorni e ben 9 mesi di assenza dai campi di calcio. Gli applausi a scena aperta del pubblico milanista sono tutti per lui e per la sua prestazione, per il suo gol al Napoli e soprattutto per la grande voglia di tornare protagonista.

Sul web è stato battezzato “jack di cuori” e molti sostenitori rossoneri gli chiedono adesso di prendere la squadra per mano. Ma c’è di più, perché mentre i tifosi del Milan sognano Ibra, lui sogna il ritorno in azzurro puntando dritto all’Europeo.

Non solo buone news dal mondo del pallone italiano perché la battuta infelice del presidente del Brescia Massimo Cellino su Balotelli ha fatto il pieno di critiche. L’ex attaccante dell’Inter ha ripreso ad allenarsi ma il suo futuro in serie A è sempre più un’incognita.

Emilio Buttaro