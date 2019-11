Brasile: mostra su immigrazione italiana a Casa cultura Fiat

SAN PAOLO. – La Casa della cultura Fiat, a Belo Horizonte, apre oggi una mostra sui flussi migratori della comunità italiana in Brasile e in Argentina. Chiamata “Percorsi italiani: 120 anni di storia nella Casa della cultura Fiat”.

L’esibizione riunisce oggetti, video e più di 100 immagini per ricordare il contributo degli italiani alla costruzione della memoria e dell’identità in entrambi i Paesi.

La mostra, sostenuta dal consolato generale d’Italia a Belo Horizonte, cerca anche di ricreare la traiettoria degli italiani e di fondere questa traiettoria con fatti sorprendenti della storia della Fiat, fondata 120 anni fa a Torino e con una forte presenza in Brasile.

Le immagini e le fotografie storiche provengono dal Museo dell’immigrazione di San Paolo, dal Museo storico Abilio Barreto, dall’Archivio pubblico mineiro, dal Centro storico Fiat e dal Gruppo FCA Argentina.

“Invitiamo il visitatore a chiedersi come sarebbe trasferirsi in un Paese totalmente sconosciuto, in un’epoca senza le attuali strutture di comunicazione e informazione”, ha affermato la curatrice della mostra, Cinthia Reis.