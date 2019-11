Champions: Gasperini, vittoria che dà un senso al nostro torneo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Il risultato è molto stretto per quella che è stata la partita: primo tempo combattuto, nel secondo siamo stati più sciolti. Volevamo vincere a ogni costo e questo successo dà un senso alla nostra Champions. Abbiamo dimostrato che lo 0-4 dell’andata era un episodio. Gomez in queste serate si esalta, lui come tutta la squadra ha giocato una grande partita. Noi avevamo bisogno di una punta centrale, Muriel ha interpretato il tutto molto bene”. Così Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky il successo dell’Atalanta sulla Dinamo Zagabria in Champions. (ANSA).