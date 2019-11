Calcio a 5 femminile: Estudiantes de Caracas nel gruppo B della Coppa Libertadores

CARACAS – Cerro Porteño (Paraguay), Atlantes (Bolivia), Kimberley (Argentina) e Peñarol (Uruguay) saranno le avversarie dell’Estudiantes de Caracas, nel girone B, nell’edizione 2019 della Coppa Libertadores di Calcio a 5 femminile.

Nel gruppo A ci saranno Cianorte (Brasile), Aviced (Ecuador), Independiente (Colombia), Coquimbo (Cile) e UNM5M (Peru).

Il torneo che avrà come scenario il Palasport Hamiltn Linhares Cruz del Balneario Camboriú, in Brasile, e si disputerà tra il primo e l’otto dicembre. Questa sarà la prima volta che il paese amazzonico ospita il torneo nato nel 2013.

L’Estudiantes de Caracas farà il suo esordio il primo dicembre contro le argentine del Kimberley. Due giorni dopo se la vedranno con le uruguaiane del Peñarol, il 4 dicembre si confronteranno con il Cerro Porteño. Concluderanno la partecipazione nella fase a gironi sfidando le boliviane dell’Atlantes.

Alla fase successiva della Coppa Libertadores di Calcio a 5 femminile approderanno le prime due della classe di ogni girone.

Un po’ di storia – Il torneo é sempre stato vinto da formazioni brasiliane in due occasioni da Unochapecó (2013 e 2017) e Barateiro (2015 e 2016), mentre nel 2018 sul gradino più alto del podio sono salite le ragazze del Leones Da Serra.

Il Venezuela ha festeggiato due podi: nel 2016 in Cile, l’Estudiantes de Caracas é stato battuto in finale per 7 – 2 dal Barateiro en el 2017, in Paraguay con il Trujillanos che ha chiuso alle spalle di Unochapecó e Sport Colonial (Paraguay).

