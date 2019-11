‘Solo Dalai Lama indica suo successore’

(ANSA) – NEW DELHI, 27 NOV – I cento monaci e maestri buddisti riuniti nella 14°Conferenza tibetana, che si è aperta oggi a Dharamshala, hanno affermato che il Dalai Lama, il loro leader spirituale, è l’unico autorizzato a designare il suo successore. Con una risoluzione approvata oggi, gli eminenti rappresentanti spirituali della comunità tibetana in esilio, che partecipano ad una conferenza organizzata dal Dipartimento di religione e cultura dell’amministrazione centrale tibetana, hanno ribadito che il loro popolo non accetterà nessun leader che venga indicato dal governo cinese. Il 21 novembre il rappresentante Usa presso l’Onu, Samuel Brownback, rientrato da una visita nella città indiana dove il Dalai Lama ha trovato asilo dal 1959, ha sostenuto il diritto dei tibetani all’autodeterminazione nel designare il successore e ha affermato che la comunità internazionale dovrebbe farsi carico di sostenerli. Il Dalai Lama, è venerato dai tibetani come un dio in terra, perché rappresenta la quattordicesima reincarnazione del Buddha