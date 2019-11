E.League: Lazio appesa a un filo, maxi turnover

ROMA. – Se Acerbi alla vigilia del Celtic la definiva “l’ultima spiaggia”, domani contro il Cluj per la Lazio siamo anche oltre. Con una qualificazione che “sappiamo essere appesa a un filo”, ammette senza mezzi termini Simone Inzaghi alla vigilia della penultima sfida del girone di qualificazione di Europa League contro i romeni all’Olimpico.

Lazio che per passare il turno deve vincere domani e contro il Rennes in Francia nell’ultima giornata, sperando però che il Cluj perda anche l’ultima in casa contro il Celtic già qualificato: “…ma finché la matematica non ci condanna – prosegue il tecnico biancoceleste in conferenza stampa – faremo la nostra partita per vincere.

“Abbiamo poche possibilità di andare avanti, abbiamo compromesso la qualificazione per colpa nostra e fattori anche esterni perché contro il Celtic sull’1-1 c’era un rigore clamoroso su Immobile che ci avrebbe consentito di andare avanti. Per le nostre potenzialità però potevamo fare molto meglio nelle gare precedenti”, aggiunge

Una Lazio double-face, terza in campionato e in piena corsa per la qualificazione in Champions, ma in Europa League condannata a un destino ormai non del tutto nelle proprie mani: “Stiamo facendo bene in campionato, il terzo posto è meritato – prosegue il tecnico biancoceleste – In Europa il sorteggio poteva andaré meglio ma per i valori visti in campo dovevamo passare questo girone e purtroppo non lo passeremo. Ci prendiamo le nostre colpe, non siamo stati bravi a far girare gli episodi a nostro favore come invece sta accadendo in campionato”.

Una Lazio che ci crede, ma fino a un certo punto. Lo si intende dalle scelte di Inzaghi, che con l’Udinese domenica prossima potrebbe eguagliare il suo record personale di sei vittorie consecutive in campionato.

All’orizzonte si prevede domani una rivoluzione totale con i soli Acerbi, Lazzari e Correa tra i titolari confermati: “Anche chi ha giocato meno finora deve dare un segnale di crescita per tenere l’ambiente sempre positivo e sereno. C’è grande voglia di vincere”, avverte però Marco Parolo. Guai a dirgli che sarebbe meglio uscire dall’Europa League per concentrarsi esclusivamente sulla corsa Champions.

“Quando si gioca, io gioco per vincere sempre, la voglia è quella, ci siamo allenati con lo spirito giusto. Mi girano le scatole di uscire dall’Europa League”.

Partirà dalla panchina Ciro Immobile, che in un’intervista a Dazn ha rilanciato: “Questo è l’anno buono per lottare e arrivare in Champions League. Stiamo facendo un bel percorso, poteva essere ottimo non perdendo qualche punto in giro. Questo è il nostro limite: se vuoi essere una grande squadra non puoi permetterti alcuni risultati”.