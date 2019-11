Brasile: maltempo, scatta la ‘massima allerta’ a Salvador

(ANSA) – SAN PAOLO, 27 NOV – Le forti piogge che si sono abbattute sulla città di Salvador, in Brasile, a causa di un fronte freddo proveniente dalla regione sud-orientale, hanno portato la Protezione civile della capitale di Bahia a emettere la “massima allerta”, a causa di possibili alluvioni e frane. Le autorità hanno reso noto che finora si sono registrate, tra le altre, otto inondazioni di terreni e 42 di immobili, sette frane e 13 minacce di smottamento, nonché 40 frane di terreni. Di fronte a questa situazione, la Protezione civile ha fatto suonare le sirene nei quartieri di Baixa de Santa Rita, Calabetao, Bom Juà, Vila Picasso, Voluntarios da Patria e Baixa do Cocoa. L’intenzione è quella di far spostare i residenti di queste località dalle loro case verso determinati luoghi per metterli in sicurezza.