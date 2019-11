CARACAS – Le città di San Cristóbal e Caracas ospiteranno le gare di ritorno delle semifinali della Liguilla del Torneo Clausura.

Oggi, alle 16:00, il Deportivo Táchira cercherà di approfittare del calore del pubblico che gremirà le gradinate dello stadio Pueblo Nuevo per ribaltare l’1-0 subito domenica contro il Deportivo La Guaira.

Va ricordato che nel turno precedente dei play off, i gialloneri tra le mura del templo sagrado ha ribaltato il risultato contro il Metropolitanos. Nel match d’andata erano stati battuti per 2 -0, poi nel ritorno hanno timbrato la qualificazione segnando quattro reti nei dieci minuti finali.

Il Deportivo Táchira andrà a caccia della sua seconda finale da quando esiste la formula della Liguilla. L’unico precedente risale al Torneo Clausura 2016 quando fu battuto ai calci di rigore 7 – 6 dallo Zulia.

Dal canto suo, il Deportivo La Guaira vuole essere presente nella sua terza finale in una Liguilla, i precedenti risalgono al Torneo Adecuación 2015 e Torneo Clausura 2018. In entrambi i casi fu battuto nel 2015 dallo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano en el 2018 dal Deportivo Lara.

Nell’altra semifinale si affronteranno Caracas e Deportivo Lara. Nell’incontro d’andata i capitolini si sono imposti per 0 – 1 con un gol di Rosmel Villanueva.

I rojos del Ávila, salteranno sul terreno di gioco dell’Olimpico con un unico obiettivo: timbrare il biglietto per la finalissima del Torneo Clausura. In caso di esito positivo, per i capitolini sarà la sua seconda finale da quando esiste la formula della Liguilla. Il precedente risale al Torneo Apertura 2017, quando perse la finale contro il Monagas: 2 – 2 il globale, ma i “guerreros del Guarapiche” alzarono la coppa grazie ai gol segnati in trasferta.

Il Deportivo Lara di Leonardo González, dopo un inizio balbettante ha chiuso il Clausura in crescendo riuscendo ad intrufolarsi nella festa degli otto. Domani, alle 15:30, scenderanno sul terreno di gioco capitolino a caccia della finale di Liguilla dopo quelle del 2017 e 2018 dove ha battuto rispettivamente Mineros (4 -3 dopo i calci di rigore) e Deportivo La Guaira (globale di 1 – 0).

(Di Fioravante De Simone)