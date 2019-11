Il M5s si spacca su Ursula tra no e astensioni

STRASBURGO. – Proprio mentre la risicata maggioranza ottenuta a luglio al Parlamento europeo da Ursula von der Leyen si gonfia come un pallone aerostatico che fa decollare la sua Commissione, l’appoggio del M5s improvvisamente si restringe. E se quattro mesi fa il loro sostegno fu decisivo per far passare la tedesca, stavolta il gruppo degli eurodeputati pentastellati a Strasburgo si è spaccato al momento di varare il nuovo esecutivo Ue.

Su 14, dieci hanno acceso la luce verde, due hanno votato contro (Piernicola Pedicini e Ignazio Corrao), due si sono astenute (Rosa D’Amato e Eleonora Evi). Che all’interno del gruppo ci fossero dei mal di pancia era apparso evidente già alla vigilia, quando solamente in serata era stata fatta trapelare l’intenzione di un’indicazione di voto favorevole alla nuova Commissione.

Non tutti però al momento del dunque si sono allineati agli ordini di scuderia e ora c’è chi addirittura, come Corrao, evoca possibili “ritorsioni e ripercussioni” contro di loro. Getta acqua sul fuoco la capodelegazione a Strasburgo Tiziana Beghin, che derubrica a “scelte personali”, tra l’altro “legittime”, le prese di posizione dei quattro. Anche se “il M5s – ribadisce – pur con riserve e con le dovute cautele appoggia questa Commissione, che è anche espressione del governo nazionale”.

Nessuno d’altronde parla apertamente di un’uscita dei quattro eurodeputati, anche se nella storia della rappresentanza pentastellata a Strasburgo non sarebbe la prima volta che qualcuno lascia in polemica con le scelte della maggioranza.

Nella scorsa legislatura era successo con Marco Zanni, che entrò nella Lega e che nei suoi nuovi panni è diventato al giro successivo il capogruppo dei sovranisti di Identità e Democrazia. Ed era successo con Marco Affronte, passato ai Verdi. Entrambi dissero addio nel 2017, quando si profilava la possibilità, poi sfumata, di un ingresso dei 5 stelle nel gruppo liberale dell’Alde.

Ora lo strappo dei quattro eurodeputati sembra invece aprire anche in Europa uno psicodramma tra l’ala governista e quella più movimentista, cui si richiama chi ha votato in dissenso dal gruppo. “C’è in gioco l’identità dei 5 stelle”, ha attaccato Pedicini in un lungo post su Facebook. Gli ha fatto eco Corrao, che sul social network ha invitato a “tornare a fare il Movimento”, perché altrimenti “si muore”. Obiettivo polemico: “un sistema che non ci rappresenta, lontano anni luce dai bisogni del popolo” e di cui la Commissione von der Leyen sarebbe a suo parere espressione.

Polemiche nelle cui contraddizioni si incunea anche il leader della Lega Matteo Salvini, seppur riferendosi all’attività nel parlamento italiano: “Voglio vedere negli occhi i parlamentari dei Cinque Stelle – attacca il leghista parlando del Meccanismo europeo di stabilità – quando voteranno questa cambiale in bianco a favore del fondo ‘ammazza Stati'”.

