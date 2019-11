Da flessibilità ad Alitalia, le partite Ue con Roma

BRUXELLES. – Con la nuova Commissione Ue si rimette in moto l’attività in questi mesi sospesa su vari fronti, compresi quelli che riguardano più da vicino l’Italia. Primo su tutti, il dossier Alitalia: è aperto da aprile 2018 e ancora in attesa di essere chiuso.

Nel 2018 Bruxelles aprì un’indagine per aiuti di stato sul prestito ponte da 900 milioni di euro che non ha mai chiuso, prima in attesa delle elezioni europee, e poi delle vicende politiche italiane. Ma ora è tempo di stabilire se la società deve restituire gli aiuti o no. A tirare le somme sarà la potente commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager, diventata vicepresidente esecutivo.

C’è poi la questione delle regole di bilancio, in mano al commissario Paolo Gentiloni. Sarà il suo gabinetto a presentare, a metà gennaio, la valutazione del six e two pack, cioè l’insieme aggiuntivo di regole, più stringenti, varato dopo la crisi dei debiti. L’obiettivo a cui aspira l’Italia è che siano riviste, per allargare le maglie della flessibilità, possibilmente inserendo la possibilità di scomputare dal calcolo del deficit le spese per gli investimenti verdi.

Anche il futuro dell’Ilva passa ancora da Bruxelles. Mentre l’indagine antitrust è chiusa, resta aperta quella sul risanamento ambientale che deve procedere ad un certo ritmo, altrimenti la procedura d’infrazione ricomincerà a correre.

Sul tavolo della Commissione, stavolta alla dg Ambiente, c’è poi il capitolo delle procedure per i rifiuti. L’Italia sta pagando multe giornaliere per le discariche abusive, per le fogne e i depuratori non a norma e per l’emergenza rifiuti in Campania. Sta al Governo muoversi per rimediare alle carenze, e alla nuova Commissione verificare se i rimedi sono efficaci.

Il negoziato sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes), invece, non tocca la nuova Commissione, ma gli occhi dell’Italia sono puntati sulla sua contropartita, cioè la nuova proposta sullo schema comune di assicurazione dei depositi che dovrà presentare il vicepresidente Valdis Dombrovskis.

