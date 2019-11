Maltempo: 480 milioni di danni pubblici in Liguria

(ANSA) – GENOVA, 27 NOV – E’ salita a circa 480 milioni di euro la conta dei danni ‘pubblici’ provocati dal maltempo in Liguria nelle ultime settimane, di cui 80 milioni di somme urgenze per ripristinare la viabilità, e senza contare i danni subiti dai privati. E’ la stima in evoluzione illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Il conteggio dei danni purtroppo sta salendo ogni minuto”, evidenzia l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. I danni complessivi provocati dal maltempo in Liguria nel 2019, secondo Toti e Giampedrone, supereranno i 500 milioni registrati nel 2018 a causa della straordinaria mareggiata di fine ottobre che aveva mangiato coste, porti, spiagge e la strada per Portofino. Quella stima comprendeva anche i danni subiti dai privati.