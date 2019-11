Salvini va in Toscana: “Liberiamola dalla sinistra”

ROMA. – Matteo Salvini si lancia alla conquista della Toscana, Regione tradizionalmente rossa, da sempre governata dalla sinistra. Malgrado qui si voti solo in primavera, il segretario leghista annuncia un week end di campagna elettorale, dall’isola d’Elba, a Pisa, sino a Firenze.

“Abbiamo cominciato a pensare come liberare la splendida terra di Toscana da una sinistra che con Rossi, Renzi e Nardella, ne ha combinate peggio di Bertoldo. A Firenze abbiamo organizzato una cena andata tutta esaurita: pensate che ci siamo dovuti fermare a 1.200 adesioni, c’erano più di tremila richieste”, annuncia in diretta su Facebook da Piazza del Campidoglio, da dove attacca per l’ennesima volta Raggi e Zingaretti.

“Il tempo del ‘duo sciagura’ Raggi-Zingaretti – attacca più tardi su twitter – è in esaurimento, la Capitale d’Italia merita decoro, pulizia, sicurezza, dignità!”. Già ieri, in un comizio a Civitavecchia, Salvini aveva posto l’accento sull’emergenza rifiuti, dicendosi disposto a “fermare i camion dell’immondizia che Raggi vuole trasportare” nella cittadina portuale. “Sul fronte rifiuti – aggiunge – Raggi e Zingaretti si sono dimostrati incapaci, socialmente pericolosi”.

Proprio per ‘sfrattarli’ dai palazzi del potere romano, la Lega organizza domani una kermesse al Teatro Italia, lanciando la parola d’ordine “RomatornaCapitale”. Insomma, archiviato ormai da anni il celebre slogan bossiano di “Roma Ladrona”, il partito ‘nazionale’ di Salvini, ormai saldamente prima forza politica italiana, mette al centro della sua politica la conquista della città eterna.

E lo fa con una iniziativa strettamente di partito in cui traccerà un bilancio della campagna di raccolta di firme “Raggi dimettiti” iniziata da settimane e mettendo in campo alcune idee sul futuro della Capitale. Nella serata saranno anche trasmessi alcuni video che mostreranno, spiega l’ex sottosegretario Claudio Durigon, “le nefandezze del duo sciagura Raggi-Zingaretti”. “Verranno raccontate le inefficienze della Giunta cittadina e regionale sul fronte dei rifiuti, dei trasporti e della sanità”, aggiunge.

Su Roma è nota la concorrenza con il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Non a caso, sempre Durigon, a scanso di equivoci, precisa che alla kermesse leghista non verrà presentato “il programma definitivo” della coalizione di centrodestra. “Quello – chiarisce – sarà elaborato con gli alleati. Proporremo solo alcune idee della Lega per il futuro della nostra città”.

Tanti gli interventi previsti, da quello dello stesso Durigon, a quello di Barbara Saltamartini, quindi interverrà l’ex ministro Giulia Bongiorno e l’europarlamentare Antonio Rinaldi e il deputato Francesco Zicchieri. Concluderà i lavori il segretario Matteo Salvini.

(di Marcello Campo/ANSA)