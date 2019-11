Capozzolo estima una caída de 45% en el comercio (Audio Noticia)

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, aseguró que el fenómeno del “Black Friday” que fomentan algunos negocios en el país, sólo representa a un segmento de la población que tiene acceso a divisas.

Dijo que la dolarización está tomando fuerza sobretodo en Caracas y en ciudades del occidente, pero destacó que no es en toda Venezuela.

Advirtió que esta dolarización de facto y desordenada si ha tenido un cierto efecto positivo en la economía y de 40 por ciento que se había estimado de caída en el sector comercial para finales de 2019, podría pasar a 35 por ciento de merma.

No obstante, aclaró que esto no es la solución a la crisis económica, sino que es un tema de cambio de modelo que no se ve.