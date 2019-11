Nella prima giornata della Coppa Carlo Savarese, il CIV di Caracas ha sfidato nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14 il Claret. Gli azzurrini hanno portato a casa due vittorie e una sconfitta . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.