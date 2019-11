Venezolano vinculado con El Aissami se declaró culpable en EEUU

CARACAS – El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, informó que Victor Mones Coro, fundador de American Charter Services (ACS) empresa de aviones privados con sede en Florida se declaró culpable por haber violado las sanciones de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros impuestos por los Estados Unidos en 2017 y haber ayudado al político venezolano, Tareck El Aissami.

Supuestamente, Mones prestó servicios de viaje a El Aissami, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de narcotráfico.

Victor Mones Coro, había sido acusado en marzo pasado por fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York, junto con El Aissami, por violar varias sanciones. También, los cargos acusaron al oficialista de utilizar ilegalmente los servicios proporcionados por ACS.

“Víctor Mones Coro ha admitido que conspiró para eludir las sanciones estadounidenses para ayudar al ex vicepresidente venezolano Tareck El Aissami … a obtener transporte internacional en un avión privado” Berman, en un comunicado.

ACS, que no ha sido acusado, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Información de Venezuela, que responde a las solicitudes de los medios en nombre de los funcionarios del gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios, realizada por la agencia de noticias, Reuters.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el pasado mes de julio agregó a El Aissami a su lista de los 10 fugitivos más buscados.