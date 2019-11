Renzi, su Open non credo sabotaggio ma qualcosa non torna

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “Noi aspettiamo i processi perché siamo garantisti. Dispiace però che si facciano perquisizioni all’alba a chi non c’entra niente, e che non è nemmeno indagato. Io non ho niente da nascondere, ma faccio notare che c’è qualcosa che non torna. Non credo che ci sia un tentativo di sabotaggio in corso” nei confronti di Italia Viva, ma il processo “non va fatto sui social”. Lo ha detto Matteo Renzi, tornando sul caso dell’inchiesta sulla Fondazione Open a Circo Massimo su Radio Capital.